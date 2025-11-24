  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор напомнил тулякам о горячей линии по вопросам ВИЧ

Специалисты ответят на вопросы об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области.

До 5 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» работает горячая линия по профилактике ВИЧ/СПИД. Позвонить можно с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Санитарные врачи расскажут о клинических проявлениях ВИЧ-инфекции, о механизме передачи возбудителя, о том, как пройти обследование. 

Консультации оказывают по телефонам:

  • Тула, Киреевский, Суворовский и Дубенский районы: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8 (48763) 2-03-47;

  • Алексинский, Заокский и Ясногорский районы: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07, 8 (48753) 4-05-35;

  • Ефремовский, Воловский, Каменский и Куркинский районы: 8 (48741) 6-54-56, 8 (48741) 6-63-86;

  • Новомосковске, Донской, Богородицкий, Веневский, Кимовский и Узловский районы: 8 (48762) 6-10-28, 8 (48762) 6-50-70, 8 (48762) 6-56-62;

  • Щекинский, Плавский, Белевский, Одоевский и Тепло-Огаревский районы: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48751) 5-23-83, 8 (48742)5-36-37, 8 (48742) 4-16-10, 8 (48751) 5-34-36.

Также задать вопрос можно в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8 800 555-49-43, по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru, на сайтах стопвичспид.рф и o-spide.ru.

сегодня, в 13:00 0
