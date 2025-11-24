  1. Моя Слобода
Тульские сотрудники УФСИН вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга

Инициатива прошла при поддержке Тульского отделения «Российского Красного Креста».

Фото УФСИН по Тульской области

Сотрудники тульского УФСИН стали донорами костного мозга. Они пополнили Федеральный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток.

По словам председателя тульского отделения «Российского Красного Креста» Галины Фатеевой, это необходимо для помощи онкологическим и гематологическим больным, для которых трансплантация — часто единственный шанс на спасение.

Сотрудники ведомства, уже имеющие опыт регулярной сдачи крови, поддержали новую инициативу. У них взяли образцы для генетического анализа (HLA-типирования), и теперь их данные находятся в общей базе. Если генетический код донора совпадет с кодом пациента, нуждающегося в пересадке, сотрудник УФСИН сможет стать его спасителем.

сегодня, в 12:35 +1
