Тульская студентка получила 100 000 рублей на конкурсе «Большая перемена»

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства Екатерина Филиппова стала лауреатом II степени финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов СПО. Она получила премию в 100 000 рублей.

Финал проходил в Нижнем Новгороде и собрал 600 самых талантливых и целеустремленных студентов колледжей и техникумов из 63 регионов России.

В этом году все этапы шестого сезона конкурса проходили под темой «От мечты к свершениям», а участники решали кейсы по наставничеству, патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.

С победой тулячку поздравил губернатор Дмитрий Миляев.