Тульская студентка получила 100 000 рублей на конкурсе «Большая перемена»

Участники решали кейсы по наставничеству, патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства Екатерина Филиппова стала лауреатом II степени финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов СПО. Она получила премию в 100 000 рублей. 

Финал проходил в Нижнем Новгороде и собрал 600 самых талантливых и целеустремленных студентов колледжей и техникумов из 63 регионов России.

В этом году все этапы шестого сезона конкурса проходили под темой «От мечты к свершениям», а участники решали кейсы по наставничеству, патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.

С победой тулячку поздравил губернатор Дмитрий Миляев.

сегодня, в 16:00 +2
Люди
Екатерина Филиппова
Место
Тула
Прочее
конкурс Большая перемена
