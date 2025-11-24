  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИД

Специалисты будут отвечать на вопросы до 5 декабря.

Фото из архива Myslo.

С 24 ноября по 5 декабря в управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» запустили горячую линию по профилактике ВИЧ и СПИД.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области, механизма передачи возбудителя и условий заражения, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, как пройти обследование и основные меры профилактики и т. д.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в городе Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по телефонам: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8 (48763) 2-03-47;

  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07, 8 (48753) 4-05-35;

  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56, 8(48741) 6-63-86;

  • в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-10-28, 8 (48762) 6-50-70, 8 (48762) 6-56-62;

  • в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48751) 5-23-83, 8 (48742)5-36-37, 8(48742) 4-16-10, 8 (48751) 5-34-36.

Вопросы можно направлять по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

Кроме того, информацию о ВИЧ-инфекции можно получить на следующих интернет-ресурсах: стопвичспид.рф и o-spide.ru, а также в Едином Консультационном Центре Роспотребнадзора по телефону: 8 800 555-49-43.

сегодня, в 13:22 0
Место
Тульская область
Прочее
Роспотребнадзор вич горячая линия
