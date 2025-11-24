  1. Моя Слобода
«Росгосстрах» погасил ипотеку туляка, погибшего в смертельном ДТП на Пролетарском мосту

Сумма задолженности составила 1,4 миллиона рублей.

«Росгосстрах» закрыл ипотечный кредит погибшего в жестком ДТП туляка. Компания выплатила 1,4 миллиона рублей банку как компенсацию по страховке квартиры.

Мужчина скончался в той самой смертельной аварии на Пролетарском мосту, которая произошла в Туле в конце октября. Там столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате аварии погибли 5 человек, более 20 пострадали. 

Как рассказали в компании, погибший оформил полис комплексного ипотечного страхования, который предусматривает финансовую защиту не только залогового имущества, но также жизни и здоровья заемщика.

После получения от родных застрахованного пакета документов Росгосстрах оперативно погасил его задолженность перед банком. Оставшуюся часть страховой суммы — более 250 тысяч рублей — специалисты выплатят наследникам погибшего. 

«Этот случай еще раз подтверждает, что в жизни нас окружает множество рисков, порой самых неожиданных. Конечно, для близких это огромная потеря, человека уже не вернешь. Но сознательное отношение клиента к заключению договора, включение в него страхования жизни и здоровья позволило избавить близких от бремени оплаты ипотечного кредита, а купленная квартира останется в собственности семьи», — отметила директор филиала в Тульской области Наталья Новикова. 

Напомним, следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием трамвая и двух маршруток на Пролетарском мосту. 

Чтобы собрать полную картину произошедшего и установить точное число пострадавших, следователи ищут всех свидетелей.

