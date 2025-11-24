Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?

На этом участке водители довольно часто нарушают ПДД.

Кадр из видео.

Минтранспорта Тульской области запустило видеорубрику, в которой эксперты будут разбирать самые сложные участки дорог областной столицы и региона.

Первый выпуск посвящен проблемному перекрестку проспекта Ленина и улицы Первомайской. Знаками здесь установлен запрет поворота налево. Однако часто водители там нарушают ПДД:

поворачивают направо с немедленным разворотом через сплошную линию,

разворачиваются прямо на пешеходном переходе.

Эксперты рассказали, как правильно поворачивать здесь:

В минтрансе напомнили, что на данном перекрестке установлена камера.

А как вы проезжаете этот перекресток? По правилам или делаете знаменитый поворот по-тульски? Пишите в комментариях.