Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?

Минтранспорта Тульской области запустило видеорубрику, в которой эксперты будут разбирать самые сложные участки дорог областной столицы и региона.
Первый выпуск посвящен проблемному перекрестку проспекта Ленина и улицы Первомайской. Знаками здесь установлен запрет поворота налево. Однако часто водители там нарушают ПДД:
- поворачивают направо с немедленным разворотом через сплошную линию,
- разворачиваются прямо на пешеходном переходе.
Эксперты рассказали, как правильно поворачивать здесь:
В минтрансе напомнили, что на данном перекрестке установлена камера.
А как вы проезжаете этот перекресток? По правилам или делаете знаменитый поворот по-тульски? Пишите в комментариях.