  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?

На этом участке водители довольно часто нарушают ПДД.

Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
Кадр из видео.

Минтранспорта Тульской области запустило видеорубрику, в которой эксперты будут разбирать самые сложные участки дорог областной столицы и региона. 

Первый выпуск посвящен проблемному перекрестку проспекта Ленина и улицы Первомайской. Знаками здесь установлен запрет поворота налево. Однако часто водители там нарушают ПДД:

  • поворачивают направо с немедленным разворотом через сплошную линию,
  • разворачиваются прямо на пешеходном переходе.

Эксперты рассказали, как правильно поворачивать здесь:

В минтрансе напомнили, что на данном перекрестке установлена камера.

 

А как вы проезжаете этот перекресток? По правилам или делаете знаменитый поворот по-тульски? Пишите в комментариях.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 18:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ПДД
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
вчера, в 21:45, 61 919 1
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
Культура
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
вчера, в 18:00, 56 4740 3
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
Жизнь Тулы и области
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
вчера, в 18:31, 23 1625 1
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
Дежурная часть
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
вчера, в 15:49, 34 7827 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
Тульских болельщиков приглашают на автограф-сессию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым
Тульских болельщиков приглашают на автограф-сессию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.