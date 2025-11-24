  1. Моя Слобода
Первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев провел совещание с тульскими застройщиками

Основным вопросом обсуждения стало развитие жилищного строительства в Тульской области.

Первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев провел совещание с тульскими застройщиками
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках нацроекта «Инфраструктура для жизни» региону в этом году необходимо ввести в эксплуатацию не менее 330 тысяч кв. м. многоквартирных домов.

Министр строительства Игорь Казенный доложил о текущей ситуации ввода жилья. По его словам, целевой показатель на 2025 год для Тульской области – 833 тысячи «квадратов», 503 тысячи из которых приходятся на индивидуальное строительство, а 330 – на многоквартирные дома. 

– На текущий момент нарастающим итогом введено более 630 тысяч кв. м. Введено в эксплуатацию 23 многоквартирных дома в 15 жилых комплексах. Новые жилые микрорайоны строятся с необходимой инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой. Выданы разрешения на строительство более 1,7 млн кв. м. жилья, – отметил Казенный.

На совещании обсудили формирование плана ввода многоквартирных жилых домов на предстоящий год и перспективы комплексного развития нашего региона. 

hed17c3ru4phj8agj6kr1x6disrwaxei.jpg

– На сегодняшний момент в КРТ вовлечено 1,5 млн кв. метров и наша задача увеличить этот показатель. Общий градостроительный потенциал в регионе составляет 9,3 млн кв. метров. Марат Хуснуллин неоднократно отмечал чем больше градпотенциал, тем больше вовлечено земельных участков и соответственно больше возможностей для стройки, – подчеркнул Михаил Пантелеев.

Главный архитектор Тульской области Яна Сергеева доложила, что в текущем году обеспечен старт 18 площадок КРТ, в том числе предусматривающих расселение многоквартирных домов. 

– Губернатор Дмитрий Миляев уделяет особое внимание выполнению показателей нацпроектов, в том числе в сфере жилищного строительства. Для контроля темпов строительства жилья мы проводим постоянный мониторинг. Сегодня было рассмотрено текущее состояние ранее запланированных, но еще не введенных в этом году жилых домов.

Показатель по вводу в целом выполнен на 80%, динамику ввода необходимо ускорить и поставленные задачи ежемесячного ввода должны быть выполнены. Мы продолжим неукоснительно контролировать выполнение обязательств застройщиков по вводу многоквартирных домов, поскольку это один из действенных механизмов исполнения национальных целей, – подчеркнул председатель правительства Тульской области.

вчера, в 21:21
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской области совещание строительство жилья
Люди
Дмитрий Миляев Игорь Казенный
Место
Тульская область Тула
