  «Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки
«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки

Мужчина написал соседям предупреждение пальцем по грязи на боку авто. Владелец грозится экспертизой лакокрасочного покрытия и судом.

«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки

Житель одного из закрытых дворов на улице Октябрьской пожаловался на соседа, который расписал автомобиль его жены.

По словам мужчины, у них во дворе после ремонта нанесли разметку для парковки. Но начертили ее бездумно: три автомобиля на этом месте никак не разместить.

«Там забор и поворот, третья машина никак не войдет под такую разметку», — рассказал мужчина. Он показал, как выглядит парковка в светлое время суток:

photo_2025-11-24_14-59-25.jpg

Это понимают соседи и ставят вторую машину не по разметке. Но, как оказалось, приняли это не все.

«Сосед, переодевшись в бабушку, пишет послания на машинах, будьте осторожны!» — написал нам заявитель.

Мужчина рассказал, что на днях его жена припарковала в том месте автомобиль не по линиям. После этого сосед написал на нем «Разметка есть».

photo_2025-11-22_01-22-44.png

Соседа мужчина вычислил по камерам и позвонил ему. Тот не отрицал, что надпись сделал он и сказал, что ставить машину нужно как положено. 

«Я буду делать экспертизу повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля! И писать заяву на него. Солидный человек, врач, а ведет себя как инфантил. Кроме того, он обещал отмыть свои надписи, но так этого и не сделал», — рассердился мужчина.

 

А вы что думаете о таких соседских войнах? Кто прав? Расскажите, в какие истории вы попадали со своими соседями? Делитесь в комментариях!

сегодня, в 11:52 +4
