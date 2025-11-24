«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки

Житель одного из закрытых дворов на улице Октябрьской пожаловался на соседа, который расписал автомобиль его жены.
По словам мужчины, у них во дворе после ремонта нанесли разметку для парковки. Но начертили ее бездумно: три автомобиля на этом месте никак не разместить.
«Там забор и поворот, третья машина никак не войдет под такую разметку», — рассказал мужчина. Он показал, как выглядит парковка в светлое время суток:
Это понимают соседи и ставят вторую машину не по разметке. Но, как оказалось, приняли это не все.
«Сосед, переодевшись в бабушку, пишет послания на машинах, будьте осторожны!» — написал нам заявитель.
Мужчина рассказал, что на днях его жена припарковала в том месте автомобиль не по линиям. После этого сосед написал на нем «Разметка есть».
Соседа мужчина вычислил по камерам и позвонил ему. Тот не отрицал, что надпись сделал он и сказал, что ставить машину нужно как положено.
«Я буду делать экспертизу повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля! И писать заяву на него. Солидный человек, врач, а ведет себя как инфантил. Кроме того, он обещал отмыть свои надписи, но так этого и не сделал», — рассердился мужчина.
