  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Масштабные рейды: в Тульской области гаишники проверят автобусы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Масштабные рейды: в Тульской области гаишники проверят автобусы

Это необходимо для стабилизации обстановки с аварийностью на пассажирском транспорте.

Масштабные рейды: в Тульской области гаишники проверят автобусы
Фото из архива Myslo.

С 25 по 30 ноября в Тульской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». В рейдах будет задействовано максимальное количество личного состава подразделений Госавтоинспекции, а также сотрудники МТУ Ространснадзора по ЦФО.

Особое внимание уделят транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров, соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию необходимых разрешительных и путевых документов.

Также проверят техническое состояние транспортных средств — исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние внешних световых приборов, внесение изменений в конструкцию и т. д.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 17:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейд Безопасный автобус
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
вчера, в 21:45, 61 919 1
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
Культура
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
вчера, в 18:00, 56 4740 3
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
Жизнь Тулы и области
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
вчера, в 18:31, 23 1625 1
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
Дежурная часть
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
вчера, в 15:49, 34 7827 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
В Туле водитель не перестроился заранее и едва не попал в ДТП
В Туле водитель не перестроился заранее и едва не попал в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.