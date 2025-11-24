Масштабные рейды: в Тульской области гаишники проверят автобусы

Это необходимо для стабилизации обстановки с аварийностью на пассажирском транспорте.

Фото из архива Myslo.

С 25 по 30 ноября в Тульской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». В рейдах будет задействовано максимальное количество личного состава подразделений Госавтоинспекции, а также сотрудники МТУ Ространснадзора по ЦФО.

Особое внимание уделят транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров, соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию необходимых разрешительных и путевых документов.

Также проверят техническое состояние транспортных средств — исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние внешних световых приборов, внесение изменений в конструкцию и т. д.