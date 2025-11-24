  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Молодёжная, 19-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.),
  • ул. Весенняя, 1-7,
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 8-а,
  • ул. Большая,
  • ул. Энтузиастов, 28-54 (чётн.), 17-45 (нечётн.),
  • ул. Горельская, 32-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 25-а, 84-а,
  • 1-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20,
  • 4-й Горельский пр-д, 1, 5, 7,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • пос. Северный: ул. Центральная, 1-5 (нечётн.), 7-а, 11,
  • ул. Набережная, 1-7 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5/1,
  • ул. Кирова 6-а, 7,
  • ул. Лазо, 2.

вчера, в 21:45 +1
Жизнь Тулы и области
