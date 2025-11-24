Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Молодёжная, 19-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.),
- ул. Весенняя, 1-7,
- ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 8-а,
- ул. Большая,
- ул. Энтузиастов, 28-54 (чётн.), 17-45 (нечётн.),
- ул. Горельская, 32-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 25-а, 84-а,
- 1-й Горельский пр-д, 1-10,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20,
- 4-й Горельский пр-д, 1, 5, 7,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- пос. Северный: ул. Центральная, 1-5 (нечётн.), 7-а, 11,
- ул. Набережная, 1-7 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5/1,
- ул. Кирова 6-а, 7,
- ул. Лазо, 2.