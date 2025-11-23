  1. Моя Слобода
В тульском Росреестре напомнили о возможностях нового цифрового сервиса

Он работает на российских сертификатах безопасности, которые гарантируют полную защищенность соединения и конфиденциальность всех сведений.

В тульском Росреестре напомнили о возможностях нового цифрового сервиса

Управление Росреестра по Тульской области напоминает о простом и удобном доступе к Публичной кадастровой карте через единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

На сервисе НСПД можно найти любой земельный участок, дом или сооружение, которые поставлены на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Можно узнать кадастровый номер, адрес, площадь, категорию земли и вид разрешенного использования. Пользователи могут перейти к сервисам НСПД или запросить сведения в виде выписки из ЕГРН прямо со страницы ресурса.

Проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые ранее располагались на Публичной кадастровой карте, также интегрированы в сервисную часть Единой цифровой платформы НСПД, где любой гражданин может зайти и выбрать себе участок и подать заявление для его оформления.

— Найти Публичную кадастровую карту можно на главной странице портала НСПД. Она абсолютно бесплатна и доступна всем гражданам без регистрации. Авторизация через «Госуслуги», открывает дополнительные возможности. Новая карта работает значительно быстрее, выдерживает высокие нагрузки и позволяет комфортно работать с картой любого масштаба. Работа с картой стала проще и эффективнее для каждого, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

На платформе есть сервисы «Места для малого бизнеса», «Земля для фермера», «Визуализатор XML» (визуализация пространственных данных) и другие. Они позволяют находить подходящие места для размещения нестационарных торговых объектов или земельные участки для сельского хозяйства.

вчера, в 19:19 0
