Тулякам рассказали, как часто нужно посещать психолога

Фото: минздрав Тульской области

Многие люди, впервые познакомившись с психотерапией, задаются вопросом: насколько часто нужно встречаться со психологом, чтобы быстро достичь нужного результата?

Сами специалисты называют такую постановку вопроса не совсем корректной: ведь кабинет психолога – не спортзал и эффективность терапии зависит, прежде всего, от ряда индивидуальных особенностей:

1. Запросы пациента. Люди, которым требуется постоянная психотерапевтическая помощь и поддержка (например, при наличии расстройств психики или суицидальных наклонностей), разумеется, должны общаться с терапевтом регулярно и довольно часто – от 1 до 2-3 раз в неделю. В то же время, для человека, который подвержен эмоциональному выгоранию на работе, такая частота встреч может оказаться чрезмерной и неудобной.

2. Индивидуальные особенности образа жизни. Логично, что человеку, чья работа связана с интеллектуальным трудом по стандартному графику 40 часов в неделю, проще выделить время на визит к специалисту, чем пациенту, профессия которого предполагает тяжёлый физический труд, наличие ненормированного графика и переработок.

3. Приёмы и методы, используемые в ходе терапии. Каждый психолог индивидуально подходит к проработке проблемы, с которой к нему обращаются. Пациент может получать «домашние задания» - например, на протяжении определённого времени в письменном виде фиксировать свои эмоции и переживания. Анализ этих записей поможет специалисту определить, в каком направлении стоит двигаться дальше. На подготовку и изучение этих материалов может понадобиться время.\

4. Динамика. Нередки случаи, когда в определённых обстоятельствах пациенту требуются более частые и тесные контакты с психологом, чем обычно (например, в период обострения какого-либо расстройства либо при сильном стрессе). Тогда количество сеансов увеличивается. В то же время после того, как ситуация стабилизируется, необходимость частых встреч со специалистом отпадает – достаточно посещать психотерапевта регулярно, но с увеличенным интервалом между сеансами.

Все эти факторы комплексно влияют на эффективность совместной работы пациента и психолога, а значит, и на частоту их контактов. Многие предпочитают гибридный формат взаимодействия: очные встречи проводятся по определённому графику, но при необходимости специалист может в любой момент связаться с подопечным по видеосвязи.



В Тульской области работают кабинеты психологической помощи для населения. Любой желающий может получить консультацию специалиста. Это бесплатно и анонимно.