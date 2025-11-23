Резервисты против БПЛА, убыль населения и программа защиты детей: топ-5 новостей недели от Myslo

Министерство образования Тульской области назвало обладателей почетных номинаций проекта «Знак качества для образовательных организаций». В направлении «Высокие образовательные результаты» попали семь школ и лицеев Тульской области. А почётный знак «Высокая культура оценивания» присвоен 14 тульским школам.

Правительство Тульской области утвердило новый региональный проект «Комплексная безопасность, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Что из себя представляет эта программа и как она будет работать – читайте здесь.

В Тульской области набирают добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки. О деталях рассказал военком региона Александр Сафронов.

По данным статистики, начиная с 1990-х годов численность жителей Тульской области неуклонно снижается. А за последний год естественная убыль населения региона превысила 13 тысяч человек. Подробности – тут.

Сотрудники щекинской Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации и оштрафовали на 7500 рублей водителя отечественной «девятки», совершившему опасный обгон на трассе под Тулой.