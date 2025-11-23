Почта России возобновила доставку отправлений в США

Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима.

Теперь в Соединённые Штаты можно снова отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено.

Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря.

Ранее в связи с указом правительства США было приостановлено действие беспошлинного режима для всех стран для почтовых отправлений с товарами. Почта России временно приостанавливала приём отправлений в США с 26 августа текущего года.