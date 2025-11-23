  1. Моя Слобода
  На трёх улицах Тулы проведут ямочный ремонт
На семи улицах Тулы проведут ямочный ремонт дорог

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: администрация Тулы

В плане – восстановление покрытия на автомобильных дорогах и тротуарах, заделка швов и трещин. С начала года рабочие устранили дефекты на площади свыше 105000 кв. м. В работах по ямочному ремонту  задействовано 6 бригад и 11 единиц техники – это сотрудники МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» и представители подрядных организаций. 

На минувшей неделе ямочный ремонт прошёл на ул. Приупской, Ф. Энгельса, Смидович, Демонстрации, Пушкинской, Восточном обводе, Новомосковском шоссе, Калинина, в пос. Обидимо, Плеханово, Ленинском. Работы продолжатся в 9-м проезде Мясново, на ул. 1-й Трубной, Серебровской, Лермонтова, Н. Руднева, Мезенцева, Академика Павлова и других.

Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным во время объезда дорог сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам с сервиса «Тула без ям» и обращениям туляков.

Заявки от жителей принимаются по телефонам: 30-47-81 и 30-73-49.

вчера, в 16:20 +1
Событие
ямочный ремонт ремонт дорог дороги администрация Тулы
