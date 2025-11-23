  1. Моя Слобода
«Кто бросил беременных на амбразуру?!»: тульские роженицы боятся остаться без доул

В областном минздраве и перинатальном центре утверждают, что поводов для беспокойства нет.

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратилась читательница Лариса. Она попросила помочь прояснить ситуацию, сложившуюся в тульском перинатальном центре с доулами - помощницами рожениц.

«Сейчас там прикрывают контракты с доулами, говорят, что введут контракты с акушерками. Но между этими двумя событиями остается неопределённое время, когда женщина остается вообще без поддержки. И второй момент: акушерка и доула – это два совершенно разных человека. И среди женщин это тема вызывает широкий резонанс».

В комментариях к постам в официальной группе Тульского областного перинатального центра «ВКонтакте» тоже развернулось активное обсуждение (орфография и стиль сохранены):

«Очень грустно видеть новости, что женщины в Туле больше не смогут рожать с доулами. Я рожала в 2023 году, мне было важно, чтобы со мной на протяжении родов находился человек, который сможет объяснить, как вести себя на данном этапе, будет максимально вовлечён в процесс и сможет оказать мне поддержку. Я очень благодарна Ольге Исаевой, благодаря ей и ее поддержке на протяжении всего периода мне было спокойно, что сказалось на ходе процесса. Роды прошли легко и быстро. Жаль, что руководство ТОПЦ приняли решение отказаться от поддержки женщин, закрыв проект мягкие роды и запретив поддержку доул», – пишет Ольга Выродова.

«На сколько мне известно, акушерка и доула оказывают абсолютно разную помощь в родах! Акушерка на контракте может так же, как врач прийти посмотреть на меня, спросить: «Как дела?» и уйти на 2 часа. Я что в это время должна буду делать??? Доула находится с женщиной на протяжении всех родов! Акушерка мне массаж спины делать не будет! Интересно, кто это придумал?! Я бы этого человека на свои роды взяла, пусть мне помогает и спину трет, раз для него это – ерунда и он беременных просто бросил на амбразуру собственных страхов и беспомощности!!! ПОЗОР!!!!!!!», – возмущается Ирина Гусарова.

«В шоке от новости! Доула – это помощница в родах, она оказывает психологическую и физическую помощь, а не медицинскую. Она находится рядом с женщиной весь период родов. У вас есть услуга контракт с врачом, но что он дает женщине? Что конкретный врач подойдет раза три за роды и посмотрит ее? Это нам дает и ОМС. Очень жаль, что Тула шагает в сторону от прогресса к совковым методам, где все поставлено на поток. Чем вам помешали девочки, которые делают такую большую и прекрасную работу?

У врачей и акушерок в роддоме за счёт «потока» рожениц нет и не будет возможности уделить время и внимание, такое нужное в это время женщине! Зачастую, бывает ситуация, когда врач и акушерка разрываются на 2-3 палаты. Очень грустная ситуация, жаль беременных девушек, которые остались без возможности сопровождения. Сама рожала в этом сентябре с прекрасной Дашей, и это лучшее, что я могла сделать для своих родов. Надеюсь, руководство ТОПЦа одумается!», – комментирует Вероника Соколова.

От имени официального аккаунта учреждения в ответ на эти комментарии было написано следующее:

«У вас некорректная информация по данной теме. Никакого решения по отказу от поддержки женщин в перинатальном центре нет и не будет. Все участники доульского сопровождения – наши сотрудники. Им будет предоставлена возможность заключать с женщинами контракт на акушерское ведение родов в рамках медучреждения. При этом ни одна женщина, желающая заключить контракт с акушеркой, не останется без должного внимания. Наше решение – это не отмена поддержки, а попытка упорядочить ее и дать ей официальный статус».

В региональном минздраве нам также сообщили, что об отказе от услуг доул речи не идёт и никаких негативных изменений не планируется.

вчера, в 12:34 −12
