  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 24 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле не будет света 24 ноября

Публикуем список адресов.

Где в Туле не будет света 24 ноября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Курковая, 11,30-70 (чётн.), 30-а, 30-б, 32-а, 32-б, 34-а, 34-б, 36-а, 36-б, 38-а, 40-а, 42-а, 42-б, 44-б, 46-а, 46-б, 60-а, 60-б, 61-б,
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 5, 24, 183-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Галкина, 35, 37, 39,
  • ул. Октябрьская, 93;
  • Мясново: Одоевское шоссе, 106, 116,
  • ул. М. Жукова, 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,
  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в,
  • ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.),
  • ул. Болдина, 58,
  • ул. Лермонтова, 29, 32,
  • ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки
Жизнь Тулы и области
«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки
сегодня, в 11:52, 116 2168 4
Погода в Туле 24 ноября: дождь и до +10 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 ноября: дождь и до +10 градусов
сегодня, в 07:00, 54 1129 6
В Тульской области объявлен режим опасности БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлен режим опасности БПЛА
сегодня, в 11:40, 44 1150 -4
Две сотрудницы «Почты России» присвоили себе пособие тулячки
Жизнь Тулы и области
Две сотрудницы «Почты России» присвоили себе пособие тулячки
сегодня, в 10:19, 36 1432 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почта России возобновила доставку отправлений в США
Почта России возобновила доставку отправлений в США
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.