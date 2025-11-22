  1. Моя Слобода
В Тульской области больше 3,5 тысячи семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

С 2025 года использовать средства можно через счет эскроу.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области более 3,8 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала, рассказали в региональном Соцфонде. 

Напомним, с 2025 года маткапитал можно использовать на строительство дома по договору подряда со счетом эскроу.
 
Счет эскроу позволяет банку провести оплату за строительство только после его завершения. Это делает сделку между покупателем и подрядчиком безопаснее. Банк замораживает средства и переводит их застройщику, когда дом полностью готов.

В случае расторжения договора о счете эскроу, банк должен вернуть в Социальный фонд материнский капитал, направленный на строительство. После этого владелец сертификата может снова направить средства маткапитала на любые цели по своему усмотрению.

Семья может выбрать в качестве подрядчика юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющего необходимые лицензии и сертификаты для строительства жилого дома.

Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг или лично в ближайшей клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

Какие документы необходимо предоставить в Соцфонд?
  • договор строительного подряда
  • сведения из государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о праве собственности на участок под строительство
  • договор займа, сведения из кредитного договора на строительство дома или сведения из договора об ипотеке, если семья берет кредит или займ под строительство.
«В перечислении маткапитала может быть отказано, если в заявлении о распоряжении указана сумма, превышающая цену договора с подрядчиком либо остаток для уплаты по договору», — рассказали в ведомстве. 

22 ноября, в 21:17 0
