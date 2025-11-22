В Тульской области больше 3,5 тысячи семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

В Тульской области более 3,8 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала, рассказали в региональном Соцфонде.

Напомним, с 2025 года маткапитал можно использовать на строительство дома по договору подряда со счетом эскроу.

Счет эскроу позволяет банку провести оплату за строительство только после его завершения. Это делает сделку между покупателем и подрядчиком безопаснее. Банк замораживает средства и переводит их застройщику, когда дом полностью готов.

В случае расторжения договора о счете эскроу, банк должен вернуть в Социальный фонд материнский капитал, направленный на строительство. После этого владелец сертификата может снова направить средства маткапитала на любые цели по своему усмотрению.

Семья может выбрать в качестве подрядчика юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющего необходимые лицензии и сертификаты для строительства жилого дома.

Подать заявление можно онлайн на

или лично в ближайшей

или в МФЦ.

Какие документы необходимо предоставить в Соцфонд?