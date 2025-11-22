В Тульской области больше 3,5 тысячи семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

В Тульской области более 3,8 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала, рассказали в региональном Соцфонде.
В случае расторжения договора о счете эскроу, банк должен вернуть в Социальный фонд материнский капитал, направленный на строительство. После этого владелец сертификата может снова направить средства маткапитала на любые цели по своему усмотрению.
Семья может выбрать в качестве подрядчика юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющего необходимые лицензии и сертификаты для строительства жилого дома.
Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг или лично в ближайшей клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.
Какие документы необходимо предоставить в Соцфонд?
- договор строительного подряда
- сведения из государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о праве собственности на участок под строительство
- договор займа, сведения из кредитного договора на строительство дома или сведения из договора об ипотеке, если семья берет кредит или займ под строительство.