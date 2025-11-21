Без паники: 24 ноября в Тульской области вновь завоют сирены

24 ноября с 16.00 до 18.00 по всей Тульской области запланированы тестовые запуски системы оповещения.

Включат сирены и голосовые оповещения о технической проверке через громкоговорители. Продолжительность сигнала — до 3 минут.

Как сообщили в Управлении противопожарной службы Тульской области, на этой неделе планируется принять в работу новые объекты системы оповещения в Суворове, Узловой и Черни. Одновременно идет монтаж систем в Туле, Заокске, Богородицке, Волово, Одоеве, Белёве, Арсеньево, Куркино, Тёплом и Плавске.