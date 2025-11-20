  1. Моя Слобода
Воспитатель из Тулы стала полуфиналистом Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

В этом году на конкурс поступило более 8300 заявок со всей России.

Воспитатель из Тулы стала полуфиналистом Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

Воспитатель Центра образования № 9 в Туле Елена Бухтоярова стала полуфиналистом Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». В этом году на конкурс поступило более 8300 заявок со всей России.

Среди участников — воспитатели, учителя, методисты, классные руководители, педагоги дополнительного образования, наставники из 89 регионов — от Калининграда до Камчатки. И только 100 человек стали полуфиналистами конкурса. 

«Для меня выход в полуфинал— важный маркер профессионального совершенствования. Я ощущала ответственность и одновременно заряд мотивации, чтобы достойно представить свои идеи. Моя воспитательная практика оказалась в числе 100 лучших по мнению профессионального жюри. 

Этот конкурс — возможность участвовать в живом диалоге с профессиональным сообществом. В полуфинальных испытаниях можно было понять и увидеть, как мыслят и действуют другие педагоги, перенять их опыт и, поделиться своими педагогическими находками», — рассказала Елена. 

Номинация «Гражданско-патриотическое воспитание», в которой выступала педагог из Тулы, была приурочена к Году защитника Отечества и стала одной из самых популярных у участников конкурса в этом году. 

Полуфинал проходил в онлайн-формате в течение двух дней. Участникам предстояло предложить решение педагогических ситуаций и записать видеоподкаст о воспитании на заданную организаторами тему. Оценивали конкурсантов более 100 членов жюри, на основании их оценок составлялись рейтинговые списки. Елена Викторовна получила высокие результаты, а абсолютным победителем конкурса в этом году был признан педагог из Красноярска.

20 ноября, в 12:02 +3
