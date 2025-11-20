В Туле врачи удалили жителю Алексина часть кишечника с опухолями без разрезов

Фото Минздрава по Тульской области.

68-летнему жителю Алексина удалось не только устранить угрожавшую его жизни опухоль, но и сохранить прежний уровень качества жизни.

В 2023 году в ходе планового скрининга в его районной поликлинике анализ кала пациента показал наличие скрытой крови. Хотя медики настаивали на углубленной диагностике, мужчина в течение долгого времени откладывал визит к специалистам. Лишь в июле 2025 года, когда у него развилась анемия, он решился обратиться за помощью.

Комплексное обследование обнаружило у пациента множественные новообразования и полипы в толстом кишечнике. Для проведения специализированного лечения его направили в Тульский онкологический центр.

Сотрудники центра организовали телемедицинский консилиум с ведущими экспертами федеральной клиники, по результатам которого было принято решение о субтотальной колэктомии. Учитывая сложность случая, предпочтение отдали лапароскопической методике, позволяющей минимизировать риски и сократить период реабилитации.

«Лапароскопия предполагает выполнение нескольких миниатюрных проколов (примерно по 1 см) вместо обширного разреза, как при традиционной полостной операции. Через эти отверстия вводятся хирургические инструменты и лапароскоп — устройство с видеокамерой, которое передаёт изображение на экран и даёт хирургу возможность визуализировать операционное поле и проводить точные манипуляции», — пояснил заведующий оперблоком Тимур Гусейнов.

Хирургическое вмешательство продлилось три часа и было завершено без каких-либо осложнений. Сейчас состояние пациента стабилизировалось, он успешно восстанавливается в отделении реабилитации.