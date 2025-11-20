«Сделано в России»: тульские предприниматели рассказали о выходе на мировые рынки

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 ноября в зале приемов правительства Тульской области собрались тульские производители, товары которых пользуются спросом на экспортном рынке. На заседание пригласили специальных гостей из Российского экспортного центра, которые на примерах реальных компаний рассказали, как выходить на международные рынки и какими инструментами для этого пользоваться.

На заседании участники узнали, как сертификат «Сделано в России» помогает выйти на новые рынки. Этот документ не только открывает дорогу для экспорта, но и гарантирует покупателю безопасность и высочайшее качество товара.

Тульские предприниматели обсудили текущую ситуацию экономики и обменялись бесценным опытом для расширения «карты географии» своих товаров.

За последние 9 месяцев тульские экспортеры поставляли свою продукцию в 87 стран. Среди самых популярных направлений — Беларусь, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Китай. За этот же период экспорт из региона вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

Делегацию на международную промышленную выставку «Иннопром» в этом году возглавил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева:

— Наши сотрудники бесплатно консультируют по услугам Центра, оказывают поддержку по нацпроектам «Экспорт» и «Эффективная экономика», а также рассказывают о возможностях программы «Сделано в России». За 9 месяцев 25 компаний с нашей помощью заключили экспортные контракты и отправили товары в более чем 25 стран. Более 200 предприятий получили различную поддержку, одна из ключевых — бесплатное для малого и среднего бизнеса участие в международных выставках в России и за рубежом.

В числе приоритетов на будущее — две бизнес-миссии в первом полугодии 2026 года в Казахстан и Беларусь, а также проведение ряда международных выставок. Мы активно развиваем и формат реверсных бизнес-миссий, когда иностранные покупатели приезжают к нам, что выгодно и удобно для наших компаний.

Дарья рассказала, что «покоряют мир» преимущественно пищевые товары, особенно тульские пряники и белевская пастила. Но и другие компании тоже не отстают.

Руководитель экспортных продаж «Аурика» Александра Гордеева:

— Наша продукция распространяется по всей России, участвует в государственных конкурсах и экспортируется на международные рынки. Основные направления экспорта — страны Центральной и Юго-Восточной Азии, а новым перспективным рынком для нас становится Латинская Америка: мы уже начали его активную проработку и осуществляем первые отгрузки.

В этом нам значительно помогает поддержка государства. Мы активно пользуемся услугами как Российского экспортного центра, так и Тульского центра поддержки экспорта, что позволяет нам участвовать в международных выставках и конгрессах. Эти мероприятия — ключевая возможность для встреч с иностранными партнерами и обсуждения сотрудничества.

Компания «Грэнт» существует с 2008 года и за это время достигла очень больших результатов. Производители начинали с маленьких площадей, а сейчас производство располагается на 5000 квадратных метров и имеет большой штат сотрудников.

Коммерческий директор компании «Грэнт» Александр Филин:

— Изначально мы производили системы водоотведения, затем постепенно начали выпускать станции гигиены и санпропускники для промышленных предприятий. На данный момент мы внедрили новую линейку оборудования и не останавливаемся на достигнутом, развиваемся дальше, вводим новые продукты и выходим на международные рынки, так как качество нашего продукта признано европейскими и зарубежными партнерами.

На данный момент мы очень плотно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта Тульской области. Также мы имеем сертификат «Сделано в России» и уже получаем его повторно. Он дает определенную статусность нашей компании. Мы размещаем его на всех возможных документах и на нашей продукции, ссылаясь на этот значок.

Тульская компания «Байкал майкрофонс» производит студийные микрофоны под брендом «Союз», которые популярны у известных музыкантов всего мира.

Заместитель директора ООО «Байкал майкрофонс» Юлия Ромахова:

— Мы начали экспортировать с 2015 года и на данный момент экспортируем более чем в 30 стран мира. В наши микрофоны поют известные исполнители. Среди иностранных это Coldplay, Radiohead, среди российских — Сюткин, Долина.

У нас нет станков. Вся сборка — от металла до конечного изделия и упаковки — идет вручную.

Встреча производителей продемонстрировала, что, несмотря на все сложности в мировой экономике, региональные продукты и услуги становятся все более популярными на зарубежном рынке.