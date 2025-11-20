В Туле школу с тараканами ждет внеплановая дезинсекция 21 ноября

Управление образования администрации Тулы проводит проверку санитарного состояния помещений в Центре образования № 31 на улице Пузакова.
Напомним, ранее жители сообщали о большом скоплении тараканов в школе № 28. Последний раз дезинсекцию там проводили в конце октября.
«Администрацией образовательного учреждения поставщику услуги направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных договором на проведение дезинфекционных мероприятий», — отметили чиновники.
Внеплановую дезинсекцию специалисты проведут 21 ноября.
По результатам проверки в управлении образования администрации Тулы рассмотрят вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.