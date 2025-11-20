  1. Моя Слобода
В Туле школу с тараканами ждет внеплановая дезинсекция 21 ноября

Последний раз работы проводили 31 октября.

Фото из телеграм-канала "Тула Жесть".

Управление образования администрации Тулы проводит проверку санитарного состояния помещений в Центре образования № 31 на улице Пузакова. 

Напомним, ранее жители сообщали о большом скоплении тараканов в школе № 28. Последний раз дезинсекцию там проводили в конце октября. 

«Администрацией образовательного учреждения поставщику услуги направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных договором на проведение дезинфекционных мероприятий», — отметили чиновники. 

Внеплановую дезинсекцию специалисты проведут 21 ноября. 

По результатам проверки в управлении образования администрации Тулы рассмотрят вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

сегодня, в 14:53 0
Место
Тула
Прочее
школа тараканы дезинсекция
