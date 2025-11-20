В тульской «Октаве» состоялся технофорум «АртПром»

В мероприятии, прошедшем под девизом «Искусство для промышленности, промышленность для искусства», приняли участие более 200 молодых промышленников.

Фото Александра Воронина, пресс-служба кластера «Октава»

Участники Форума обсудили взаимодействие и интеграцию в современном мире промышленности, науки и искусства, формирование креативного интеллекта молодежи – будущего нашей страны.

В форуме приняли участие зампредседателя правительства Тульской области Павел Татаренко, гендиректор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков, министр промышленности Тульской области Николай Еланцев, гендиректор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 20.50ЛАБ Дарья Топильская, руководитель регионального отделения «Клуба молодых промышленников» Андрей Борщев и исполнительный директор Клуба Александр Крюков.

Интерес вызвали тематические секции – диалог специалистов разных отраслей «за круглым столом», защита креативных проектов. Школьники приняли участие в мастер-классах по лазерной резке на настоящем станке, совершили мультимедийную экскурсию – путешествие по великому прошлому и захватывающему настоящему Тулы – мастерской России.

Министр промышленности Тульской области Николай Еланцев отметил, что Технофорум «АртПром» направлен на объединение усилий науки, промышленности, искусства и культуры для продвижения технологических достижений, вовлечения в инженерные профессии молодежи, поиск креативных решений сложных научных и производственных задач. «И это сегодня удалось!» – подчеркнул министр.

Проект содействует популяризации промышленности с помощью анимации, видео, дизайна, креатива, агитации и иных медиа-активностей в научно-технической сфере, а также представляет современные технологические решения для использования в креативной среде.

Генеральный директор 20.50ЛАБ Дарья Топильская рассказала о значимости интеграции креативных индустрий в промышленный комплекс страны:

– Креативные индустрии все больше влияют на экономику и производство страны, формируют вектор развития целых отраслей. Промышленный дизайн – область рождения инноваций, где создаются продукты будущего, которыми люди будут пользоваться через несколько лет. Чтобы мы могли перейти от импортозамещения к технологическому лидерству, у нашей промышленности должен быть российский дизайн. И это обязательный производственный компонент, не менее важный, чем комплектующие и технологии. Причем надо включать его на старте проектирования. Таким образом можно повысить маржинальность бизнеса и ценность для потребителей при оптимизации процесса производства.

Как заметил гендиректор «Октавы» Дмитрий Барсенков, прошедшее мероприятие стало шагом к новым форматам сотрудничества:

– Вновь на площадке «Октавы» прошло мероприятие, которое объединило промышленные предприятия и креативные индустрии в одном профессиональном пространстве. Мы создали условия, в которых промышленность получила доступ к современным креативным инструментам, а специалисты креативных сфер смогли поработать с реальными задачами бизнеса. Это важный шаг к формированию устойчивого сотрудничества и появлению новых форматов межотраслевых проектов.