  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульской «Октаве» состоялся технофорум «АртПром» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульской «Октаве» состоялся технофорум «АртПром»

В мероприятии, прошедшем под девизом «Искусство для промышленности, промышленность для искусства», приняли участие более 200 молодых промышленников.

В тульской «Октаве» состоялся технофорум «АртПром»
Фото Александра Воронина, пресс-служба кластера «Октава»

Участники Форума обсудили взаимодействие и интеграцию в современном мире промышленности, науки и искусства, формирование креативного интеллекта молодежи – будущего нашей страны.

В форуме приняли участие зампредседателя правительства Тульской области Павел Татаренко, гендиректор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков, министр промышленности Тульской области Николай Еланцев, гендиректор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 20.50ЛАБ Дарья Топильская, руководитель регионального отделения «Клуба молодых промышленников» Андрей Борщев и исполнительный директор Клуба Александр Крюков.

Интерес вызвали тематические секции – диалог специалистов разных отраслей «за круглым столом», защита креативных проектов. Школьники приняли участие в мастер-классах по лазерной резке на настоящем станке, совершили мультимедийную экскурсию – путешествие по великому прошлому и захватывающему настоящему Тулы – мастерской России.

Министр промышленности Тульской области Николай Еланцев отметил, что Технофорум «АртПром» направлен на объединение усилий науки, промышленности, искусства и культуры для продвижения технологических достижений, вовлечения в инженерные профессии молодежи, поиск креативных решений сложных научных и производственных задач. «И это сегодня удалось!» – подчеркнул министр.

Проект содействует популяризации промышленности с помощью анимации, видео, дизайна, креатива, агитации и иных медиа-активностей в научно-технической сфере, а также представляет современные технологические решения для использования в креативной среде.

Генеральный директор 20.50ЛАБ Дарья Топильская рассказала о значимости интеграции креативных индустрий в промышленный комплекс страны:

– Креативные индустрии все больше влияют на экономику и производство страны, формируют вектор развития целых отраслей. Промышленный дизайн – область рождения инноваций, где создаются продукты будущего, которыми люди будут пользоваться через несколько лет. Чтобы мы могли перейти от импортозамещения к технологическому лидерству, у нашей промышленности должен быть российский дизайн. И это обязательный производственный компонент, не менее важный, чем комплектующие и технологии. Причем надо включать его на старте проектирования. Таким образом можно повысить маржинальность бизнеса и ценность для потребителей при оптимизации процесса производства.

Как заметил гендиректор «Октавы» Дмитрий Барсенков, прошедшее мероприятие стало шагом к новым форматам сотрудничества:

– Вновь на площадке «Октавы» прошло мероприятие, которое объединило промышленные предприятия и креативные индустрии в одном профессиональном пространстве. Мы создали условия, в которых промышленность получила доступ к современным креативным инструментам, а специалисты креативных сфер смогли поработать с реальными задачами бизнеса. Это важный шаг к формированию устойчивого сотрудничества и появлению новых форматов межотраслевых проектов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
творческий индустриальный кластер Октава технофорум АртПром
Место
Тула
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 133 1493 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2516 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1153 1
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
вчера, в 07:00, 135 2408 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку
Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.