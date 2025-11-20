В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров

В Тульской области почти 400 медиков-пенсионеров вернулись на работу. Способствовали этому меры социальной поддержки.

Фото Алексея Пирязева.

Сергей Лесников работает в Ефремовской районной клинической больнице всю трудовую жизнь. После окончания мединститута он должен был пойти работать в Тульский перинатальный центр. Но в 1985 году он еще достраивался, и Сергея Николаевича по­просили несколько месяцев до открытия поработать в районной больнице. Временно растянулось на 40 лет. Сергей Лесников прошел путь от акушера-гинеколога до заведующего гинекологическим отделением.

Сейчас в подчинении 64-летнего доктора несколько десятков человек. Несмотря на то, что в сфере медицины ощущается нехватка специалистов, отток сотрудников из отделения удалось не допустить.

Сергей Лесников – У нас в отделении вме­сте со мной трудятся еще два человека пенсионного возраста, – рассказывает Сергей Лесников. – Решили продолжить работать. Силы и здоровье позволяют, опыт тоже имеется. А региональная надбавка к зарплате, которая положена медицинским сотрудникам старше 60 лет, это всегда хорошо.

Дополнительная мера поддержки введена по инициативе губернатора Дмитрия Миляева в 2024 году. Доплаты медикам старше 60 лет призваны закрепить на местах опытный персонал, пока молодежь учится.

Врачи старше 60 лет дополнительно каждый месяц получают по 10 000 рублей, медики среднего звена – по 5000 рублей.

72-летняя Надежда Гук последние девять лет работает медицинской сестрой кабинета врача-инфекциониста поликлиники в Ефремове. За 54 года с момента начала трудовой деятельно­сти она прошла путь от рядовой медсестры до старшей по поликлинике. В 63 года попросила в силу возраста перевести ее с руководящей должности. Как ценного и опытного сотрудника ее назначили медсестрой инфекционного кабинета. За трудовой путь награждалась благодарностями и почетными грамотами, в том числе Министерства здравоохранения РФ. Также удостоена медали от Патриарха Москов­ского и всея Руси Кирилла за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусом.

Надежда Гук – Я свою работу люблю. Всегда готова каждому пациенту помочь, выслушать, объяснить. Всем в первую очередь важно внимание и небезразличие. А когда о нас, медиках, заботятся, это стимулирует работать дальше. Доплаты для нас – большое подспорье. Спасибо за такую помощь.

Благодаря допвыплате в Тульской области удалось сохранить на рабочих местах большое количество специалистов-медиков пенсионного возраста.

Опыт нашего региона изучают на федеральном уровне. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Иван Новиков высоко оценил его в интервью телеканалу «Россия 24»:

Иван Новиков – Интересен опыт Тульской области, где медикам старшего возраста выплачивают дополнительные средства. Это послужило стимулом не только для того, чтобы сократить отток кадров; они таким образом вернули практически 400 человек, которые были на пенсии, но решили продолжить свой профессиональный путь в сфере здравоохранения.

Привлечение квалифицированных кадров в первичное звено здравоохранения – одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».