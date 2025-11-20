Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону

Магазин принял заявление на возврат одежды, однако никак не отреагировал.

Фото freepik.com.

В ноябре 2024 году тулячка купила пальто и дубленку в одном из магазинов за 40 тысяч рублей. Когда она примеряла вещи дома, поняла, что они ей не подходят по фасону.

Она обратилась в магазин с просьбой вернуть деньги, воспользовавшись своим законным правом отказаться от качественной продукции в течение 14 дней. Магазин принял её заявление, но никак не отреагировал на него.

Так как проблема не решалась, управление Роспотребнадзора защитило права покупательницы, подав иск в суд на индивидуального предпринимателя. Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу истца, присудив предпринимателю выплату общей суммы в 67 500 рублей. Из них:

40 000 рублей — сумма, потраченная на покупку,

22 500 рублей — штраф за невыполнение законных требований покупателя,

5 000 рублей — компенсация морального вреда.

Одновременно с этим суд указал, что женщина должна вернуть одежду продавцу после получения указанной денежной суммы.