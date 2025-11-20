  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону

Магазин принял заявление на возврат одежды, однако никак не отреагировал.

Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Фото freepik.com.

В ноябре 2024 году тулячка купила пальто и дубленку в одном из магазинов за 40 тысяч рублей. Когда она примеряла вещи дома, поняла, что они ей не подходят по фасону.

Она обратилась в магазин с просьбой вернуть деньги, воспользовавшись своим законным правом отказаться от качественной продукции в течение 14 дней. Магазин принял её заявление, но никак не отреагировал на него.

Так как проблема не решалась, управление Роспотребнадзора защитило права покупательницы, подав иск в суд на индивидуального предпринимателя. Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу истца, присудив предпринимателю выплату общей суммы в 67 500 рублей. Из них:

  • 40 000 рублей — сумма, потраченная на покупку,
  • 22 500 рублей — штраф за невыполнение законных требований покупателя,
  • 5 000 рублей — компенсация морального вреда.

Одновременно с этим суд указал, что женщина должна вернуть одежду продавцу после получения указанной денежной суммы. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
покупка компенсация Роспотребнадзор
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
сегодня, в 07:00, 133 1930 4
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
сегодня, в 12:19, 103 1021 -5
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
сегодня, в 10:37, 60 2017 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
сегодня, в 15:32, 43 822 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
СВШ представила обновлённое меню: новые акценты вкуса и удобства
СВШ представила обновлённое меню: новые акценты вкуса и удобства
Трамваи в Туле оборудуют системой «Говорящий город»
Трамваи в Туле оборудуют системой «Говорящий город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.