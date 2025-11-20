Тула получит 50 млн рублей за победу в конкурсе

Фото Алексея Пирязева.

Тульский проект «Интегрированная цифровая платформа „Муниципальный центр управления“» одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Проект был признан лучшим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», где конкурировал с 62 заявками из 31 региона России.

По словам Ильи Беспалова, участие в подобных конкурсах для администрации Тулы задача стратегическая. Это позволяет демонстрировать собственные наработки и инновации, привлекать в муниципальный бюджет дополнительные средства.

«В этом году в одной из номинаций лучшим в стране был признан проект „Интегрированная цифровая платформа ‚Муниципальный центр управления‘“, где в режиме реального времени собираются, анализируются и визуализируются ключевые данные о жизни Тулы. Благодаря внедрению „Муниципального центра управления“ совершенствуется работа администрации и профильных подразделений. Кроме этого, проект получит денежную премию, которая пойдет на городское развитие и улучшение жизни туляков», — отметил Беспалов.

Всего в этом году на конкурс поступило 1028 заявок от муниципалитетов со всей страны. В числе 48 победителей из 29 регионов оказалась и Тула. Общий размер финансовой поддержки, выделенной Правительством РФ для поощрения лучших практик, составил один миллиард рублей.