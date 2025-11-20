  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула получит 50 млн рублей за победу в конкурсе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тула получит 50 млн рублей за победу в конкурсе

Определены проекты-победители 2025 года Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Тула получит 50 млн рублей за победу в конкурсе
Фото Алексея Пирязева.

Тульский проект «Интегрированная цифровая платформа „Муниципальный центр управления“» одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Проект был признан лучшим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», где конкурировал с 62 заявками из 31 региона России.

По словам Ильи Беспалова, участие в подобных конкурсах для администрации Тулы задача стратегическая. Это позволяет демонстрировать собственные наработки и инновации, привлекать в муниципальный бюджет дополнительные средства.

«В этом году в одной из номинаций лучшим в стране был признан проект „Интегрированная цифровая платформа ‚Муниципальный центр управления‘“, где в режиме реального времени собираются, анализируются и визуализируются ключевые данные о жизни Тулы. Благодаря внедрению „Муниципального центра управления“ совершенствуется работа администрации и профильных подразделений. Кроме этого, проект получит денежную премию, которая пойдет на городское развитие и улучшение жизни туляков», — отметил Беспалов.

Всего в этом году на конкурс поступило 1028 заявок от муниципалитетов со всей страны. В числе 48 победителей из 29 регионов оказалась и Тула. Общий размер финансовой поддержки, выделенной Правительством РФ для поощрения лучших практик, составил один миллиард рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
20 ноября, в 13:23 −4
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Тула
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
сегодня, в 09:00, 102 726 3
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
Жизнь Тулы и области
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
сегодня, в 11:15, 17 412 1
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
Жизнь Тулы и области
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
вчера, в 22:05, 65 3058 0
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
вчера, в 20:17, 19 1543 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк украл у бывшей жены три пуховика и постельное белье
Туляк украл у бывшей жены три пуховика и постельное белье
Двойная выгода в ЖК «Семейный бульвар»
Двойная выгода в ЖК «Семейный бульвар»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.