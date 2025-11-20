  1. Моя Слобода
Тульский «Спар» снова проиграл в суде контрагенту

Воронежский «Мясофф» отстоял у тульского экс-сетевика около 2,5 млн рублей.

Тульский «Спар» снова проиграл в суде контрагенту
Фото Дмитрия Дзюбина.

Компания ООО «Мясофф» еще в августе обратилась в Арбитражный суд с требованием обязать ООО «СПАР Тула» выплатить ей 1,94 млн рублей в качестве долга за поставленный в начале 2025 года товар. Также истец просил взыскать с магазина 51 тыс. рублей неустойки и госпошлину в 83 тыс. рублей.

Бывший супермаркет в ответ попытался предъявить встречный иск на 12,6 млн рублей. Но в итоге первый смог подтвердить обоснование требований, а «Спар» не нашел в архиве переписки документов, на основании которых образовался долг.

В результате суд признал поставщика продукции правым и обязал ООО «СПАР Тула» заплатить ему почти 2,5 млн рублей.

Напомним, официально о закрытии сети магазинов «Спар» стало известно 10 января 2025 года. 28 помещений SPAR в Туле и Щекино, включая «ГиперСПАР» на ул. Металлургов перешли к ритейлу Х5 («Пятерочка», «Перекресток»).

Сейчас в Арбитражных судах — Тульской области, а также ряда регионов России — на рассмотрении несколько десятков исков: «Спар Тула» подает иски к контрагентам. Те также заявляют требования к нему. Есть в том числе иски о признании сети супермаркетов банкротом. С таким заявлением, в частности, обратилась компания ООО «Мясокомбинат ЭКО». Но решение по этому иску пока не принято.

Фотограф
сегодня, в 17:27 +4
