  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский Минюст потребовал ликвидировать «Спортивный клуб «Тропик» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский Минюст потребовал ликвидировать «Спортивный клуб «Тропик»

Соответствующий иск поступил в Ленинский районный суд.

Тульский Минюст потребовал ликвидировать «Спортивный клуб «Тропик»
Фото из архива Myslo.

В административном исковом заявлении Управление Минюста РФ по Тульской области потребовало ликвидировать АНО «Спортивный клуб „Тропик“» и исключить его из ЕГРЮЛ. 

Истец указывает, что в ходе проверки деятельности некоммерческих организаций у АНО «Спортивный клуб „Тропик“ были найдены нарушения закона: нет необходимых отчетов о составе руководителей и работников, о целях расходов денежных средств; информация о деятельности АНО не размещена в интернете, не соблюдена периодичность проведения собраний учредителей и т. д.

Заседание по гражданскому делу назначили на 2 декабря. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
20 ноября, в 11:55 −3
Другие статьи по темам
Событие
Тропик
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
сегодня, в 09:00, 102 726 3
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
Жизнь Тулы и области
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
сегодня, в 11:15, 17 412 1
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
Жизнь Тулы и области
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
вчера, в 22:05, 65 3058 0
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
вчера, в 20:17, 19 1543 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Воспитатель из Тулы стала полуфиналистом Всероссийского конкурса «Воспитать человека»
Воспитатель из Тулы стала полуфиналистом Всероссийского конкурса «Воспитать человека»
В Туле школу № 28 атаковала армия тараканов
В Туле школу № 28 атаковала армия тараканов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.