Тульский Минюст потребовал ликвидировать «Спортивный клуб «Тропик»

Фото из архива Myslo.

В административном исковом заявлении Управление Минюста РФ по Тульской области потребовало ликвидировать АНО «Спортивный клуб „Тропик“» и исключить его из ЕГРЮЛ.

Истец указывает, что в ходе проверки деятельности некоммерческих организаций у АНО «Спортивный клуб „Тропик“ были найдены нарушения закона: нет необходимых отчетов о составе руководителей и работников, о целях расходов денежных средств; информация о деятельности АНО не размещена в интернете, не соблюдена периодичность проведения собраний учредителей и т. д.

Заседание по гражданскому делу назначили на 2 декабря.