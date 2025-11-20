Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку

Смеющаяся горлица снесла яйцо прямо в цветочном горшке, стоящем в зале для посетителей.

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В соцсетях Тульского экзотариума появился важный пост. Посетителям напомнили о действующих правилах поведения при осмотре экспозиции: не шуметь, не опускать руки в воду, фотографировать без вспышки, и т. д.