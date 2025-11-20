  1. Моя Слобода
Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку

Смеющаяся горлица снесла яйцо прямо в цветочном горшке, стоящем в зале для посетителей.

Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В соцсетях Тульского экзотариума появился важный пост. Посетителям напомнили о действующих правилах поведения при осмотре экспозиции: не шуметь, не опускать руки в воду, фотографировать без вспышки, и т. д.

2.jpg

Со вчерашнего дня к ним добавилось ещё одно. Туляков и гостей города просят не беспокоить смеющуюся горлицу, которая «по неопытности своей» снесла яйцо прямо в цветочном горшке с араукарией разнолистной. 

«Давайте пожалеем молодую пернатую маму и дадим ей спокойно довысидеть яйцо!» – призывают сотрудники зоопарка.

вчера, в 20:47 +7
