Тульский экзотариум просит гостей не пугать молодую маму-наседку

В соцсетях Тульского экзотариума появился важный пост. Посетителям напомнили о действующих правилах поведения при осмотре экспозиции: не шуметь, не опускать руки в воду, фотографировать без вспышки, и т. д.
Со вчерашнего дня к ним добавилось ещё одно. Туляков и гостей города просят не беспокоить смеющуюся горлицу, которая «по неопытности своей» снесла яйцо прямо в цветочном горшке с араукарией разнолистной.
«Давайте пожалеем молодую пернатую маму и дадим ей спокойно довысидеть яйцо!» – призывают сотрудники зоопарка.