Трамваи в Туле оборудуют системой «Говорящий город»

Она будет установлена на 10 вагонах.

Трамваи в Туле оборудуют системой «Говорящий город»

Тулгорэлектротранс объявил аукцион на поставку и монтаж системы «Говорящий город» в электротранспорте.

Система будет сообщать инвалидам по зрению о приближении транспорта специальным звуковым сигналом. Пользователи подключатся к ней с помощью мобильного приложения или через отдельное абонентское устройство.

Снимок.JPG

«Благодаря системе можно будет найти остановку общественного транспорта; узнать, какой транспорт на ней останавливается и когда придет ближайший нужный. Также можно понять, какой транспорт уже подошел к остановке, его направление движения и где у него дверь», — сообщается на сайте системы «Говорящий город».

Система «Говорящий город» состоит из радиотрансиверов и подключенных к ним звуковых маяков. Они устанавливаются на общественном транспорте и его остановках. Для Тулы закупят 10 комплектов и установят на трамваи.

Максимальная стоимость заказа — 1,55 млн рублей. Поставку необходимо произвести не позднее 31 марта 2026 года. На монтаж и пуско-наладку отводится еще 20 дней.

Кстати, систему «Говорящего города» также устанавливают на надземных и подземных переходах, снаружи и внутри зданий любого назначения. В Туле в этом году такое оборудование появилось на пяти перекрестках и десяти остановках. На них теперь озвучивают сигналы светофоров и другую информацию для людей с проблемами зрения.

сегодня, в 15:10 −6
