Хищение 500 млн: суд рассмотрел апелляцию бывших бухгалтеров Тульский фармфабрики

Женщинам вменяют присвоение 502 млн рублей наличными, принадлежавших директорам компании братьям Михаилу и Леониду Рабиновичам.

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего главбуха фармфабрики Виктории Елисеевой и ее заместителя Лидии Бадьиной состоялось 20 ноября в Туле. Ранее Советский районный суд признал женщин виновными и приговорил Елисееву к 5,5 годам колонии со штрафом в 500 тыс. рублей, Бадьину – к 4,5 годам и штрафу в 450 тыс. рублей. 

Адвокаты подали апелляцию, поскольку уверены, что в материалах дела есть нестыковки:

  • не доказан сговор между бухгалтерами,
  • документация, переданная следствию, была искажена, по мнению Елисеевой,
  • украденная сумма (502 млн рублей) практически идентична той, что якобы внесли на счета компании из собственных накоплений в качестве займов братья Рабиновичи (498 млн рублей),
  • украденные деньги никто так и не нашел: у осежденных не обнаружили ни наличных, ни пополненных на эти суммы счетов, ни приобретенных в тот период движимого или недвижимого имущества. 

Также адвокаты осужденных делают акцент на нелепо наложенном аресте на имущество третьих лиц – родственников Лидии Бадьиной и Виктории Елисеевой. Согласно законодательству, родственники не несут за них ответственности и взыскивать с них средства нельзя.

Все эти доводы озвучены сегодня в суде. Виктория Елисеева заявила, что не просит оправдательного приговора. Просит вернуть дело на дополнительное расследование, чтобы следователь еще раз во всем детально разобрался. Ее адвокат попросила суд о смягчении приговора.  

Защитник Лидии Бадьиной просил если не оправдательный приговор, то смягчение наказания, учитывая состояние здоровья осужденной – в связи с заболеванием ей требуется срочная операция.

Выслушав доводы участников разбирательства Тульский областной суд отказал в удовлетворении жалобы. 

Теперь адвокаты бухгалтеров намерены обжаловать решение в Кассационном суде.

 

