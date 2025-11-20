  1. Моя Слобода
Синоптики: начало метеорологической зимы снова откладывается

В Центральной России стартует очередная волна тепла.

Фото Алексея Пирязева.

В пятницу, 21 ноября, регионы Центральной России окажутся под влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Он сохранит погоду облачной и принесет осадки — снег, мокрый снег и дождь. В дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+3°.

В субботу тоже ожидается дождь и мокрый снег, потеплеет до +4°. Это на 2–3° выше климатической нормы.

«В ночь на воскресенье холодный атмосферный фронт переведет осадки в твердую фазу: пройдет небольшой снег, сформируется гололедица, а температура понизится до 0…−2°. Днем же вероятность осадков будет невелика, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки», — рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

Следующая неделя тоже будет не по-ноябрьски теплой. Начало метеорологической зимы и формирование снежного покрова опять откладываются.

