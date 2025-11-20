SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной

Фото и видео из телеграм-канала Shaman'a.

Артист Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной дома за ужином.

«Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки… Я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: „Да“, — отметил Дронов в интервью РИА Новости.

Сообщалось также, что пара не планирует устраивать пышную свадьбу. Дронов предполагает, что это событие они отметят в кругу семьи.

Напомним, пара начала встречаться в январе 2025 года. Они часто появлялись вместе на мероприятиях. Екатерина показывала в социальных сетях подаренные Дроновым букеты и признавалась, что «слушает только SHAMAN’а и гимн России».

В марте SHAMAN и Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения. Соответствующее заявление они сделали на концерте артиста. А в начале ноября пара расписалась в Донецке.