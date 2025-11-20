  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной

Все произошло дома за ужином.

SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной
Фото и видео из телеграм-канала Shaman'a.

Артист Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной дома за ужином. 

«Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки… Я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: „Да“, — отметил Дронов в интервью РИА Новости. 

Сообщалось также, что пара не планирует устраивать пышную свадьбу. Дронов предполагает, что это событие они отметят в кругу семьи. 

Напомним, пара начала встречаться в январе 2025 года. Они часто появлялись вместе на мероприятиях. Екатерина показывала в социальных сетях подаренные Дроновым букеты и признавалась, что «слушает только SHAMAN’а и гимн России».

В марте SHAMAN и Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения. Соответствующее заявление они сделали на концерте артиста. А в начале ноября пара расписалась в Донецке. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
20 ноября, в 11:21 −23
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
певец SHAMAN Екатерина Мизулина предложение
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 ноября: дожди и до 8 градусов тепла
сегодня, в 09:00, 102 726 3
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
Жизнь Тулы и области
Лазарь, Весна и Лукерья: названы редкие имена, которые туляки давали детям в 2025 году
сегодня, в 11:15, 17 412 1
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
Жизнь Тулы и области
На птицефабрике в поселке Рассвет массово погибли птицы
вчера, в 22:05, 65 3058 0
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водители стали часто нарушать ПДД
вчера, в 20:17, 19 1543 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле школу № 28 атаковала армия тараканов
В Туле школу № 28 атаковала армия тараканов
В Дубенском районе кокер-спаниель покусал 4-летнего ребенка: с его хозяйки взыскали 60 тысяч
В Дубенском районе кокер-спаниель покусал 4-летнего ребенка: с его хозяйки взыскали 60 тысяч
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.