Сбер сократит до 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ

Однако президент Владимир Путин отметил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник.

Сбер до 1 января 2026 года сократит 20% персонала из числа неэффективных сотрудников. Их выявят с помощью искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, пишет ТАСС.

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение в том числе и ресурсов», — сказал Греф.

В свою очередь президент России Владимир Путин, также участвующий в пленарной сессии AI Journey, отметил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник.

«Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — подчеркнул глава государства.