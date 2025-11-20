  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сбер сократит до 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сбер сократит до 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ

Однако президент Владимир Путин отметил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник.

Сбер сократит до 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ
Фото freepik.com.

Сбер до 1 января 2026 года сократит 20% персонала из числа неэффективных сотрудников. Их выявят с помощью искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, пишет ТАСС. 

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение в том числе и ресурсов», — сказал Греф.

В свою очередь президент России Владимир Путин, также участвующий в пленарной сессии AI Journey, отметил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник.

«Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — подчеркнул глава государства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сбербанк искусственный интеллект сокращение Владимир Путин
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
сегодня, в 07:00, 133 1930 4
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
сегодня, в 12:19, 103 1021 -5
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
сегодня, в 10:37, 60 2017 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
сегодня, в 15:32, 43 822 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Тульскую область опустится туман
На Тульскую область опустится туман
«Сделано в России»: тульские предприниматели рассказали о выходе на мировые рынки
«Сделано в России»: тульские предприниматели рассказали о выходе на мировые рынки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.