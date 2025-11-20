  1. Моя Слобода
С начала года тульским родителям детей с инвалидностью оплатили больше 17 тысяч допвыходных

Они могут получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

С начала года тульским родителям детей с инвалидностью оплатили больше 17 тысяч допвыходных
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области с начала года Соцфонд оплатил 17 713 дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью на общую сумму свыше 101,3 миллиона рублей. 

Родители, официальные опекуны и попечители детей с инвалидностью имеют право на получение четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Эта мера социальной поддержки позволяет семьям полноценно заботиться о ребенке, имеющем особые потребности, поддерживать его развитие, не теряя в заработке.

Дополнительные выходные можно брать подряд, разделять по разным датам в течение месяца или «накапливать», а затем один раз в течение календарного года использовать в виде отпуска продолжительностью до 24 дней. Например, для прохождения реабилитации с ребенком. 

При этом родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, сами решают, кто использует выходные. Они могут в любой пропорции разделить эти дни между собой либо договориться о том, что их использует кто-то один. 

Заявление на данную меру поддержки необходимо подать своему руководителю, согласовав с ним даты отсутствия на работе. К заявлению нужно приложить справку, подтверждающую наличие у ребенка инвалидности, свидетельство о рождении или документы, удостоверяющие установление опеки или попечительства. Также будет нужна справка с места работы другого родителя, подтверждающая, что он не использовал аналогичные выходные дни в данный период.

Напомним, перенести неиспользованные дни на следующий год или получить денежную компенсацию за них невозможно. Дополнительные выходные нельзя взять в период очередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, а также отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. 

Фотограф
сегодня, в 16:17 +2
Место
Тульская область
Прочее
Соцфонд выплаты инвалиды
В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС
В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС
МРОТ с 2026 года вырастет до 27 093 рублей
МРОТ с 2026 года вырастет до 27 093 рублей
