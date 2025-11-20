Пробную галерею Тульского оружейного завода сдали в аренду на 49 лет

Фото: Наследие.дом.рф

В оружейной столице завершился аукцион на право долгосрочной аренды здания Пробной галереи Оружейного завода на ул. Демидовской. Своё название здание получило в связи с тем, что в 19 веке там испытывали ружейные стволы.

Объект культурного наследия площадью 333 квадратных метра городская администрация пыталась передать в аренду дважды – в 2022 и 2023 годах торги не состоялись при причине отсутствия претендентов.

Но сейчас желающий появился – начальная стоимость годовой аренды здания составляла 871100 рублей, а итоговая – 914 тысяч. Договор будет заключен сроком на 49 лет.

Арендатор возьмёт на себя обязательства по реставрации объекта и поддержанию его в надлежащем виде, а взамен получит право использовать помещения в качестве магазина, организации общественного питания, гостиницы или объекта делового управления.