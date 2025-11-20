  1. Моя Слобода
На Зареченском мосту меняют деформационные швы

Подрядчик планирует завершить все работы в течение месяца.

На Зареченском мосту меняют деформационные швы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Замена деформационных швов выполняется для обеспечения герметизации стыка и защиты конструкций от воздействия влаги и агрессивных сред. Кроме того, работы предотвратят коррозию и разрушение конструкции, сохранят долговечность покрытия проезжей части, обеспечат безопасность и комфорт движения транспорта.

1.jpg

Общая длина двух деформационных швов составляет порядка 49 метров. Уже выполнена разборка покрытия. Ведется демонтаж железобетонных конструкций, разборка гидроизоляции, деформационных швов. Затем рабочие приступят к устройству новых швов.

2.jpg

На Зареченском мосту действует временное ограничение движения. На первом этапе перекрыты крайняя правая и средняя полосы движения в сторону ул. Октябрьской. Позже будут перекрыты крайние левые полосы в обоих направлениях. На третьем этапе ограничение коснется крайней правой и средней полос движения в сторону ул. Советской. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

Завершить работы планируют до 20 декабря. Администрация Тулы напоминает автолюбителям об альтернативном пути объезда Зареченского моста по новому мосту через Упу и по Демидовской плотине. 

сегодня, в 19:07 −1
