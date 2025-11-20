  1. Моя Слобода
  На Тульскую область опустится туман
На Тульскую область опустится туман

Он продержится в регионе до утра следующего дня.

Фото Алексея Пирязева.

Туман видимостью 200-700 метров ожидается местами в Тульской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром 21 ноября.

Будьте внимательны и осторожны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Фотограф
сегодня, в 18:25 0
Событие
туман метеопредупреждение ГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область Тула
