Три тысячи нарушений и 70% точности: в Туле испытывают ИИ на уличных камерах

В правительстве считают, что система еще требует доработки.

Три тысячи нарушений и 70% точности: в Туле испытывают ИИ на уличных камерах
Фото Алексея Пирязева.

В Туле планировали запустить искусственный интеллект (ИИ), который будет выявлять нарушителей правил дорожного движения на самокатах. В частности, нейросети должны были выявлять тех, кто курит или выгуливает собаку в неположенных местах или «лихачит» на самокатах. 

Как стало известно Myslo, система анализа видеопотоков с уличных камер заработала с 20 октября. За период функционирования было зафиксировано примерно 3000 случаев нарушений, включая курение в запрещённых местах, неправильный выгул собак, езду на электросамокатах и появление бродячих животных.

Уровень точности обнаружения составляет всего около 70%. В правительстве Тульской области это объяснили тем, что существующие камеры видеонаблюдения изначально не были предназначены для аналитической обработки изображений. 

— Высокая ошибочность детекций связана с тем, что для детекций используются уже имеющееся камеры видеонаблюдения, которые установлены без учета специфических требований аналитических систем, — сказано в ответе. 

Туляки не заметили изменений, поскольку используемые камеры являются частью существующей инфраструктуры общественного наблюдения. Кроме того, пока система находится на стадии тестирования, никакие штрафы гражданам не выписываются. 

Сейчас цель эксперимента — изучить нюансы и отработать технологические особенности системы.

Доля некорректных срабатываний системы — 30%. По словам экспертов, показатель еще слишком высокий для полноценного внедрения системы. Пилотный проект продолжит работать в 2026 году.

— Для достижения целевого результата будет использовано больше существующих камер видеонаблюдения в регионе, — подчеркнули в правительстве. 

сегодня, в 14:21
