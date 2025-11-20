Часть Пролетарского района останется без холодной воды

По данным Тулагорводоканала, 21 ноября с 10.00 до окончания ремонта будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Баженова, 7, 9, 7-а, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16, 24, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 23,
- ул. Шухова, 17, 19, 21, 34, 40, 42, 36,
- ул. Кутузова, 15, 15-а, 15б, 17, 21, 23, 17-а, 35-а,
- ул. Кирова, 190, 192, 194, 196,
- ул. Л. Чайкиной, 1-б,
- котельные: ул. Баженова, 28, 10-а/1,
- ул. Батищева 20,
- ул. Кутузова, 19-а,
- ул. Кирова, 194-а,
- детские сады: ул. Баженова, 14-а,
- ул. Батищева, 20,
- ул. Кутузова, 19-а,
- ул. Кирова, 194-а,
- школа на ул. Баженова, 25,
- частный сектор:
- пр-д Средний,
- пр-д Верхний,
- пр-д Батищева,
- пер. Комбайновый,
- пер. Батищева,
- тупик Л. Чайкиной,
- ул. Батищева.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.