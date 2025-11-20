  1. Моя Слобода
Часть Пролетарского района останется без холодной воды

Причина – плановые ремонтно-восстановительные работы.

Фото Дмитрия Дзюбина.

По данным Тулагорводоканала, 21 ноября с 10.00 до окончания ремонта будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Баженова, 7, 9, 7-а, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16, 24, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 23,
  • ул. Шухова, 17, 19, 21, 34, 40, 42, 36,
  • ул. Кутузова, 15, 15-а, 15б, 17, 21, 23, 17-а, 35-а,
  • ул. Кирова, 190, 192, 194, 196,
  • ул. Л. Чайкиной, 1-б,
  • котельные: ул. Баженова, 28, 10-а/1,
  • ул. Батищева 20,
  • ул. Кутузова, 19-а,
  • ул. Кирова, 194-а,
  • детские сады: ул. Баженова, 14-а,
  • ул. Батищева, 20,
  • ул. Кутузова, 19-а,
  • ул. Кирова, 194-а,
  • школа на ул. Баженова, 25,
  • частный сектор:
  • пр-д Средний,
  • пр-д Верхний,
  • пр-д Батищева,
  • пер. Комбайновый,
  • пер. Батищева,
  • тупик Л. Чайкиной,
  • ул. Батищева.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Фотограф
сегодня, в 08:00 +1
