Более 39 тысяч туляков успешно сдали зачет по финансовой грамотности

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Более 39 тысяч туляков успешно сдали зачет по финансовой грамотности

Жители Тульской области приняли участие в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Желающих проверить свои знания в этом году стало почти в два раза больше — 56,5 тысячи человек. Справились с заданиями 70% участников.

Взрослые лучше всего отвечали на вопросы об инвестировании, кредитовании и финансовом планировании. Самыми сложными оказались темы «Открытие собственного дела» и «Пенсионные накопления».

Школьникам лучше всех удались задания по противодействию финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. Затруднения вызвали темы, касающиеся инвестиций, страхования и банковской деятельности.

Юные туляки участвовали еще и в олимпиадном зачете, чтобы попасть на Всероссийскую олимпиаду школьников «Высшая проба» НИУ ВШЭ. В финал вышли 18 человек. Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Также свои силы попробовали 3800 семейных команд, из них больше половины справились с тестированием. Всего по стране участниками зачета стали более 2,3 млн человек. Информация о следующем зачете будет опубликована на сайте проекта.

сегодня, в 09:00 0
Событие
финансовый зачет финансовая грамотность Банк России Центробанк РФ
Место
Тульская область Тула
