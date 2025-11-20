Более 39 тысяч туляков успешно сдали зачет по финансовой грамотности

Жители Тульской области приняли участие в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Желающих проверить свои знания в этом году стало почти в два раза больше — 56,5 тысячи человек. Справились с заданиями 70% участников.

Взрослые лучше всего отвечали на вопросы об инвестировании, кредитовании и финансовом планировании. Самыми сложными оказались темы «Открытие собственного дела» и «Пенсионные накопления».

Школьникам лучше всех удались задания по противодействию финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. Затруднения вызвали темы, касающиеся инвестиций, страхования и банковской деятельности.

Юные туляки участвовали еще и в олимпиадном зачете, чтобы попасть на Всероссийскую олимпиаду школьников «Высшая проба» НИУ ВШЭ. В финал вышли 18 человек. Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Также свои силы попробовали 3800 семейных команд, из них больше половины справились с тестированием. Всего по стране участниками зачета стали более 2,3 млн человек. Информация о следующем зачете будет опубликована на сайте проекта.