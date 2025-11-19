  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей

Процесс вызван преимущественно естественной убылью населения.

За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей
Фото Алексея Пирязева.

На начало 2025 года население Тульской области составляет 1456,8 тысячи человек, продолжая тенденцию депопуляции, характерную для региона уже много лет подряд.

Согласно данным статистики, начиная с 1990-х годов число жителей неуклонно снижается:

  • в 1990 году проживало около 1,86 миллиона человек,
  • к 2000-му эта цифра снизилась до 1,74 миллиона,
  • а к началу текущего десятилетия — до 1,56 миллиона.

Особое внимание привлекает резкий спад численности населения в последние годы: ежегодное сокращение составило от 0,7 до 1,0%. Этот процесс вызван преимущественно естественной убылью, показатель которой достигал максимальных значений в 2023 году — 9,2 случая на тысячу человек.

Проблема затрагивает как городские территории, так и сельские. Примечательно также, что уровень урбанизации в регионе постепенно снижался, упав с 79% в 2015 году до стабильных 73% к 2024 году.

В целях стимулирования рождаемости в области реализуют меры государственной поддержки: предоставление регионального материнского (семейного) капитала, пособий в связи с рождением и воспитанием детей, создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, в 2025 голу региональный демографический стандарт внедрили более 1,5 тысячи предприятий Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 11:41 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
численность населения демография меры соцподдержки
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 152 1492 4
В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность
сегодня, в 07:17, 58 3826 0
В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
Жизнь Тулы и области
В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
вчера, в 13:45, 175 5909 -2
Минобороны: над Тульской областью сбили БПЛА
Жизнь Тулы и области
Минобороны: над Тульской областью сбили БПЛА
сегодня, в 08:10, 33 3039 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ГК «Капитал» – в тройке лидеров по площади строительства в регионе
ГК «Капитал» – в тройке лидеров по площади строительства в регионе
В Тульской области с начала года перевезли 1,3 млн тонн грузов
В Тульской области с начала года перевезли 1,3 млн тонн грузов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.