За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей

Фото Алексея Пирязева.

На начало 2025 года население Тульской области составляет 1456,8 тысячи человек, продолжая тенденцию депопуляции, характерную для региона уже много лет подряд.

Согласно данным статистики, начиная с 1990-х годов число жителей неуклонно снижается:

в 1990 году проживало около 1,86 миллиона человек,

к 2000-му эта цифра снизилась до 1,74 миллиона,

а к началу текущего десятилетия — до 1,56 миллиона.

Особое внимание привлекает резкий спад численности населения в последние годы: ежегодное сокращение составило от 0,7 до 1,0%. Этот процесс вызван преимущественно естественной убылью, показатель которой достигал максимальных значений в 2023 году — 9,2 случая на тысячу человек.

Проблема затрагивает как городские территории, так и сельские. Примечательно также, что уровень урбанизации в регионе постепенно снижался, упав с 79% в 2015 году до стабильных 73% к 2024 году.

В целях стимулирования рождаемости в области реализуют меры государственной поддержки: предоставление регионального материнского (семейного) капитала, пособий в связи с рождением и воспитанием детей, создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, в 2025 голу региональный демографический стандарт внедрили более 1,5 тысячи предприятий Тульской области.