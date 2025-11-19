Волонтёры расскажут тулякам, как искать в городе пропавших людей

Представители отряда «ЛизаАлерт» приглашают всех желающих на занятие «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». На нём участники узнают всё о методах городского поиска.

Как грамотно провести опрос, где и как правильно расклеить ориентировки, как правильно осматривать торговые центры и вокзалы – вы получите ответы на все эти вопросы и узнаете множество других полезных тонкостей!

Лекция состоится во вторник, 25 ноября, в отеле «Азимут» (ул. Советская, д. 3), в 19.00. Нужна предварительная регистрация по ссылке. Уточнить подробности можно по телефону: 8(953) 955-04-07 (Анна).