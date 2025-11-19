В Туле резко похолодает 19 ноября

Температура опустится на 5 градусов и более. В регионе объявили метеопредупреждение.

Фото Алексея Пирязева.

19 ноября на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, по данным тульского Гидрометцентра.