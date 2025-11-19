  1. Моя Слобода
  В Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей
В Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей

Рейд начнется уже сегодня.

В Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 20 по 27 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей, а также водителей, которые не пропускают пеших участников дорожного движения. 

Сообщается, что были проанализированы подобные дорожно-транспортные происшествия. Выяснилось, что в большинстве случаев виноваты сами пешеходы. Они переходили дорогу на красный или в неположенных местах. 

Также среди причин происшествий — действия водителей, которые нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов и не уступают дорогу пешим участникам дорожного движения.

Отметим, что за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 278 наездов на пешеходов, в результате которых 27 человек погибли, 264 получили ранения. В 71 ДТП, которое произошло в зоне пешеходных переходов, три человека погибли и 70 получили травмы.

Фотограф
сегодня, в 10:00 +2
