В Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 20 по 27 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей, а также водителей, которые не пропускают пеших участников дорожного движения.

Сообщается, что были проанализированы подобные дорожно-транспортные происшествия. Выяснилось, что в большинстве случаев виноваты сами пешеходы. Они переходили дорогу на красный или в неположенных местах.

Также среди причин происшествий — действия водителей, которые нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов и не уступают дорогу пешим участникам дорожного движения.

Отметим, что за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 278 наездов на пешеходов, в результате которых 27 человек погибли, 264 получили ранения. В 71 ДТП, которое произошло в зоне пешеходных переходов, три человека погибли и 70 получили травмы.