  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС

Участники должны были справиться с несколькими заданиями.

В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ГУ МЧС России по Тульской области состоялся конкурс на лучшего диспетчера. Подобное состязание является ежегодным и проводится в третий раз.

В рамках первого этапа конкурса комиссия проверила теоретическую подготовку участников и отобрала лучшие видеоролики — визитные карточки. Финалистами стали восемь человек — семь девушек и один мужчина.

dispetcher-mchs-iz-novomoskovska-stala-luchshey-v-tulskoy-oblasti_1763563347791315531__2000x2000__watermark.jpg

19 ноября в Камерном зале Дома Дворянского собрания в Туле конкурсанты сдали теорию в формате блиц-опроса, а также проявили творческие таланты. Диспетчеры пели частушки, читали стихотворения, танцевали и показывали театральные постановки.

«Изюминкой конкурса стал новый этап — диспетчер без слов должен был объяснить начальнику пожарно-спасательного гарнизона вводную, заранее подготовленную легенду о происшествии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

dispetcher-mchs-iz-novomoskovska-stala-luchshey-v-tulskoy-oblasti_1763563347717644872__2000x2000__watermark.jpg

Победу одержала диспетчер ЦППС пожарно-спасательного гарнизона города Новомосковска Ирина Котыш. Второе место заняла диспетчер Центрального пункта пожарной связи Виктория Данилкина. А третье место разделили между собой диспетчер ЦППС Ефремовского пожарно-спасательного гарнизона Илья Меркулов и диспетчер Узловского пожарно-спасательного гарнизона Дарья Васильева.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лучший диспетчер МЧС
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
сегодня, в 07:00, 133 1930 4
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
сегодня, в 12:19, 103 1021 -5
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
сегодня, в 10:37, 60 2017 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
сегодня, в 15:32, 43 822 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают на финал Оружейной лиги КВН
Туляков приглашают на финал Оружейной лиги КВН
С начала года тульским родителям детей с инвалидностью оплатили больше 17 тысяч допвыходных
С начала года тульским родителям детей с инвалидностью оплатили больше 17 тысяч допвыходных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.