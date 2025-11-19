В Тульской области выбрали лучшего диспетчера МЧС

Участники должны были справиться с несколькими заданиями.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ГУ МЧС России по Тульской области состоялся конкурс на лучшего диспетчера. Подобное состязание является ежегодным и проводится в третий раз.

В рамках первого этапа конкурса комиссия проверила теоретическую подготовку участников и отобрала лучшие видеоролики — визитные карточки. Финалистами стали восемь человек — семь девушек и один мужчина.

19 ноября в Камерном зале Дома Дворянского собрания в Туле конкурсанты сдали теорию в формате блиц-опроса, а также проявили творческие таланты. Диспетчеры пели частушки, читали стихотворения, танцевали и показывали театральные постановки.

«Изюминкой конкурса стал новый этап — диспетчер без слов должен был объяснить начальнику пожарно-спасательного гарнизона вводную, заранее подготовленную легенду о происшествии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Победу одержала диспетчер ЦППС пожарно-спасательного гарнизона города Новомосковска Ирина Котыш. Второе место заняла диспетчер Центрального пункта пожарной связи Виктория Данилкина. А третье место разделили между собой диспетчер ЦППС Ефремовского пожарно-спасательного гарнизона Илья Меркулов и диспетчер Узловского пожарно-спасательного гарнизона Дарья Васильева.