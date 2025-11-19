В Тульской области разработали типовой проект многопрофильного пространства для жителей районов

Фото Дмитрия Дзюбина.

19 ноября в суворовском Доме культуры прошел интенсив-практикум «Пространство развития: от идеи к реализации». Он подвел итоги форсайт-сессии, которая прошла в ноябре. Тульская область стала первым регионом в России, где будущее муниципалитетов решают в формате такого практикума.





Событие объединило более 70 человек — представителей органов исполнительной власти, муниципальных образований и государственных учреждений Тульской области.





Для проекта развития районов участники провели анализ потребностей жителей Арсеньевского, Белёвского, Дубенского, Одоевского и Суворовского районов Тульской области. Согласно исследованию, во всех муниципалитетах ощущается нехватка современных общественных пространств, где жители разных возрастов могли бы проводить досуг, с кофейнями, развлечениями и культурными мероприятиями.





На интенсиве-практикуме участники разработали типовую концепцию многофункционального центра, которую смогут применить в любом населенном пункте Тульской области. Организовывать пространства будут на базе уже существующих культурных объектов региона — дарить новую жизнь зданиям домов культуры, музеев, кинотеатров и досуговых центров.

На сессии обсудили все аспекты будущего центра: от наполнения помещений мебелью и оборудованием до программ мероприятий, креативных «изюминок» в дизайне и подбора специалистов.

Итоговый проект представили губернатору Тульской области. Дмитрий Миляев отметил, что появление современных культурных пространств по типу тульской «Октавы» в муниципалитетах поможет сдержать отток жителей из малых городов региона и привлечь туристов:

«Важно создать единообразие в подходах к устройству жизни и ее изменениям. Мы должны создать среду, в которой будет комфортно, в которой люди смогут реализовать себя. Такие проекты должны создаваться на основе мнения самих жителей», — сказал губернатор.

Староста деревни Кураково Белевского района Татьяна Белоусова:

— Мы здесь для того, чтобы отстоять свои интересы, которые предусматривают создание многофункционального помещения, объединяющего и детей, и семьи, и старшие поколения «серебряного» возраста, и студентов, и младших предпринимателей. Мы пришли к единому мнению и просим помощи у всех, не только у федеральных и региональных, но и у вышестоящих органов.

Лектор-экскурсовод муниципального бюджетного учреждения культуры «Одоев — город-музей» Михаил Марков:

— Рядом с парком в Одоеве находится кинотеатр. На его базе мы хотим создать пространство на зимний период, а летом, конечно же, выходить в парк, где будет сцена для мастер-классов, квестов, квизов. Наша цель — объединить все организации Одоевского района, прежде всего шесть музеев, чтобы все мероприятия переплетались и были интересны любым категориям граждан. Главное — «встряхнуть» наше население, побороть застой, чтобы люди стали активнее.

Референт отдела культуры администрации Дубенского района Елена Совкова:

— Общая идея — создание пространства, где жителям будет интересно и где они смогут с пользой провести время. Пока проект находится в разработке, и многие нюансы еще будут уточняться. Мы хотим представить его губернатору, заручиться поддержкой, привлечь инвесторов и спонсоров для реализации. В дальнейшем пространство будет «обрастать» большими активностями, и очень важно не забывать про старшее поколение, организовывая мероприятия на базе центра и для них.

Консультант отдела стратегического планирования министерства экономического развития Тульской области Елизавета Истомина:

— За время практикума мы познакомились с коллегами из других муниципальных образований, успели пообщаться, определить ключевые проблемы, которые есть в муниципальных образованиях, обменяться своим опытом, а также поделиться своими инструментами, которые мы применяем в работе.

Еще одной идеей развития муниципалитетов стал проект «Муниципальная столица региона». Каждый год жители Тульской области будут выбирать «столицу» региона посредством голосования. Это позволит привлекать туристов не только в Тулу, но и в районы, где тоже есть на что посмотреть.

Дмитрий Миляев поддержал разработанную жителями концепцию и поблагодарил их за проделанную работу и активное участие в жизни региона.

«Необходимо проработать реализацию проекта, перевод его в практическую плоскость с учетом мнения заинтересованных жителей, малого бизнеса, участия правительства региона», — отметил губернатор.

Первые многофункциональные центры появятся в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Одоевском и Суворовском районах. Организовывать пространства вместе с администрацией будут сами жители.