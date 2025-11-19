В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

27 ноября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи.



Юных пациентов осмотрят 15 специалистов: оториноларинголог, аллерголог — иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер — гинеколог, нефролог.



Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием необходимо также сообщать по указанному телефону.



На прием с собой следует взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).