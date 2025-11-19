27 ноября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи.
Юных пациентов осмотрят 15 специалистов: оториноларинголог, аллерголог — иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер — гинеколог, нефролог.
Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием необходимо также сообщать по указанному телефону.
На прием с собой следует взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Не забудьте предварительно записаться на прием.
27 ноября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram