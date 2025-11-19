  1. Моя Слобода
В тульских магазинах «Ярче» сняли с продажи 42 кг просрочки

Юрлицо оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Фото из архива Myslo.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области завершило проверку сети магазинов «Ярче» (ООО «Камелот А»). Специалисты проверили 10 точек продаж в Туле и выявили многочисленные нарушения при продаже продовольствия.

Среди зафиксированных фактов — реализация товаров с просроченным сроком годности, признаков порчи, несоблюдение условий хранения и маркировки. В результате изъято из продажи 42 килограмма некачественного товара.

Также были обнаружены случаи ненадлежащего санитарного состояния помещений и оборудования: нарушался режим санитарной обработки торговых приборов, в частности, тележки и корзины для покупателей не проходили регулярную обработку.

Отдельно отмечены нарушения при торговле продукцией, предназначенной для непосредственного употребления без дополнительной обработки, такой как жевательный мармелад: продукция продавалась расфасованная вручную. 

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» провела исследование 118 проб пищевых продуктов. Результаты показали несоответствие девяти образцов установленным стандартам качества и безопасности, включая готовые блюда собственного производства и крема для десертов.

Юрлицу сети назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, выдано предписание устранить выявленные нарушения.

сегодня, в 13:30 +1
